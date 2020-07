PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag erneut uneinheitlich geschlossen. Während der Handelstag in Prag und Warschau im grünen Bereich endete, ging es in Budapest und Moskau abwärts. Bereits am Vortag hatten die Märkte keine einheitliche Richtung gefunden.

An der Prager Börse legte der Leitindex PX um 0,72 Prozent auf 945,58 Punkte zu. Gestützt wurde er vor allem von der Avast-Aktie, die mit plus 3,67 Prozent aus dem Handel ging. Die Titel des Softwarekonzerns machen rund ein Fünftel des PX aus.