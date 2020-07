Die insolvente Tom Tailor meldet einen bevorstehenden Asset-Deal: Der vorläufige Gläubigerausschuss habe am Donnerstag den Eckpunkten für einen Verkauf der Tom Tailor GmbH an verbundene Unternehmen von Fosun International Limited zugestimmt, teilt das Unternehmen am späten Nachmittag mit. Zu finanziellen Einzelheiten nimmt man keine Stellung.„Mit der Eröffnung des endgültigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Tom ...