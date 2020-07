Fazit

Auch, wenn die Saisonalität aktuell noch nicht für steigende Notierungen spricht, sehen die CoT-Daten für Palladium sehr bullish aus. Zudem läuft die Seitwärtsphase nun bereits seit einigen Wochen und ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung könnte dynamisch erfolgen. Es bietet sich also an, den Palladium-Preis nun eng zu beobachten. Durch die bullishen CoT-Daten wäre ein Ausbruch gen Norden zu favorisieren. Mit einem Hebelprodukte von Vontobel kann man an einer potenziellen Bewegung mit einem Hebel partizipieren.