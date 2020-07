FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Dax am Freitag zunächst mit der Marke von 12 500 Punkten ringen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Freitag ein Minus von 0,3 Prozent auf 12 456 Punkte. Auch auf Wochensicht würde sich so ein leichter Verlust ergeben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird ebenfalls etwas tiefer erwartet.

Der Dax schwankt weiter zwischen der Hoffnung auf eine Belebung der Konjunktur in Deutschland, ersten positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen und Sorgen über die Corona-Entwicklung weltweit, allen voran in den USA. Dabei hatte der Dax sich in dieser Woche bislang weitgehend über der Marke von 12 500 Punkten gehalten. Fraglich ist, ob der Dax auch weiter darüber bleibt.