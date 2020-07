---------------------------------------------------------------------------

Weltweiter Zugang zu Immobilien-Investments mit dem Ve-RI Listed Real Estate

* Europa stärkste Region im Portfolio.



* Deutschland mit vier Werten im Fonds vertreten.



* Eigenes Selektionsmodell bewertet Asien deutlich attraktiver als Nordamerika.



Die quartalsweise Reallokation des global in REITs und börsennotierte Immobilienaktien investierenden Fonds Ve-RI Listed Real Estate (DE0009763276 [R] und DE000A0MKQM3 [I]) hat zu deutlichen Veränderungen der Fondsstruktur geführt.



Europa ist stärkste Region



Europa ist mit einem Anteil von 53 Prozent die stärkste Region im Fonds. Der Anteil kanadischer Unternehmen schrumpfte von 30 Prozent auf nunmehr 10 Prozent. Auch wenn mit Equitiy Commonwealth ein US-amerikanisches Unternehmen hinzukam, macht Nordamerika nun nur noch 13 Prozent des Fonds aus. Deutlicher Gewinner dieser Verschiebung ist Asien. Insgesamt erhöhte sich der Anteil asiatisch-pazifischer Immobilienunternehmen von 17 Prozent auf nunmehr 33 Prozent: Neu hinzu kamen aus Singapur Keppel DC REIT, UOL Group Limited und CapitaLand Limited. Aus Australien wurden Dexus und Waypoint REIT Ltd. sowie aus Japan Daiwa House Industry Co Ltd. und Hulic Co. Ltd neu aufgenommen. Insgesamt wurden bei dieser Fonds-Reallokation 14 Titel des aus 30 Werten bestehenden Portfolios ausgetauscht. Aus Deutschland sind aktuell Alstria office REIT, TAG Immobilien AG, Deutsche Wohnen SE und LEG Immobilien AG im Portfolio. Österreich ist mit der CA Immobilien Anlagen AG vertreten. Neben der starken Diversifikation über 13 Länder hinweg streut der Fonds auch über alle relevanten Sektoren der Immobilienbranche. Real Estate Operating Companies sind mit 37 Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Residential REITs und Retail REITs machen zusammen rund 14 Prozent aus. Gleichauf sind Industrial REITs, gefolgt von Office REITs mit jeweils 10 Prozent.