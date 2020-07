Larry Page und Sergey Brin gründeten Google im September 1998. Seitdem ist das Unternehmen auf mehr als 120.000 Mitarbeiter weltweit angewachsen und verfügt über eine breite Palette beliebter Produkte wie Suche, Karten, Anzeigen, Google Mail, Android, Chrome, Google Cloud und Youtube. Diese Expertise bewog auch das Management der Deutschen Bank mit Hilfe von Google die Modernisierung der veralteten IT-Systeme voranzutreiben. Diese strategische Partnerschaft ist für Google der Sprung in das moderne Bankgeschäft, nachdem auch technologiebasierte Finanzprodukte entwickelt werden sollen. Die Deutsche Bank kann im Gegenzug die proprietäre und als rückständig geltende IT-Landschaft mit Hilfe der Google Cloud, der Anwendung von Künstlicher Intelligenz und state of the art Datenmanagement schneller modernisieren. Grundsätzlich ist Google so erfolgreich, dass seine Wettbewerbspraktiken in Form einer Kongressanhörung Ende Juli untersucht werden.

.

Zum Chart

.

Der Aufwärtstrend der Google-Mutter Alphabet wurde durch den Corona Sell Off jäh unterbrochen. Die Aktien verloren in der Spitze 33 % an Wert. Am 28. April, dem Tag an dem die Q1 Zahlen für das Jahr 2020 offengelegt wurden, hievten die Marktteilneher den Kurs nachbörslich um 8 % nach oben, weil Effizienzsteigerungen in Aussicht gestellt wurden. Auf den ersten Blick gingen auch die Werbeeinnahmen aufgrund der Krise zurück, doch andere Bereiche wie beispielsweise das Cloudservice konnten den Rückgang kompensieren. Die Einschätzungen für das Q2 sind schwieriger, nachdem alle Monate des Betrachtungszeitraumes durch die Krise beeinflusst werden. Trotzdem ist das Papier nach dem 28. April gut nach oben gelaufen. Aktuell steht die Überwindung des alten All Time High vom 19. Februar am Programm.

.

Der ausgewählte Call (Basispreis 1500 US-Dollar) mit der WKN MC53Y5 weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 35 % auf.