Am 20.3. hieß es bei Mitchells & Butlers „Last order“, denn die fast 1 750 Kneipen und Restaurants des Unternehmens mussten wegen der Corona-Krise in Großbritannien schließen. Nun dürfen die Briten wieder feiern, denn seit vergangenem Samstag (4.7.) sind die Pubs in England wieder geöffnet. Für das Unternehmen ist das eine gute Nachricht, zählt es doch zu den größeren der Branche (ca. 50 000 Kneipen im Vereinigten Königreich).

Die jüngst vorgelegten Zahlen zum 1. Hj. (per 31.3.) standen dabei jedoch nur am Ende unter dem Einfluss der Pandemie. Der Umsatz sank dennoch um 12,4% auf 1,0 Mrd. GBP und das operative Ergebnis drehte von einem Gewinn von 140 Mio. GBP in einen Verlust von 51 Mio. GBP, weil Mitchells & Butlers eine Sonderabschreibung von 148 Mio. GBP auf die geschlossenen Lokale vornehmen musste. Ohne diesen Effekt wäre das Unternehmen weiter profitabel geblieben.