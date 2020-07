FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag um die viel beachtete Marke von 12 500 Punkten gependelt. Am Mittag wurde der deutsche Leitindex von erfreulichen Konjunkturdaten aus Italien gestützt, so dass er zuletzt 0,32 Prozent auf 12 529,28 Punkte gewann. Damit deutet sich auf Wochensicht eine Stagnation an.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Freitag um 0,21 Prozent auf 26 610,50 Punkte zu. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,3 Prozent vor.