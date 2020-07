DE30: Europäische Aktien steigen trotz beunruhigender COVID-Daten

++ Corona-Infektionszahlen steigen rapide an und erreichen Rekordhochs ++ Europäische Aktien wieder in der Gewinnzone ++ Management von VW (VOW3.DE) sieht keine Notwendigkeit für weitere Kostensenkungen ++



Die wichtigsten europäischen Indizes konnten die anfänglichen Verluste ausgleichen und werden nun höher gehandelt, da die Anleger die jüngsten Coronavirus-Zahlen verdauen. Gestern meldeten US-Beamte 62.751 neue Fälle von COVID-19, was einen weiteren Rekord darstellt. Weltweit wurde am Donnerstag eine Rekordzahl von 227.000 neuen Infektionen gemeldet. Die Stimmungslage verbesserte sich, nachdem Italiens Industrieproduktion im Mai um 42,1% gestiegen war, während Frankreich ebenfalls einen starken Produktionsanstieg verzeichnete. Großbritannien kündigte an, dass man die Wiedereröffnung von Fitnesscentern, Tätowierstuben und Schwimmbädern zulassen werde. In der Zwischenzeit dürfte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, einen geringeren EU-Haushalt für den Zeitraum von 2021 bis 2027 vorschlagen als bisher vorgesehen. An der Brexit-Front sagte der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, dass nach tagelangen Gesprächen mit seinem Amtskollegen David Frost, der Bedenken über die Brexit-Verhandlungen äußerte, die „erheblichen Divergenzen" zwischen der EU und Großbritannien fortbestehen. Die Investoren werden nun erfahren, wie sich die Unternehmen während der Covid-19-Krise geschlagen haben. Nächste Woche beginnt die Berichtssaison für das zweite Quartal.

Der DE30 eröffnete den heutigen Handelstag tiefer und durchbrach die Aufwärtstrendlinie. Sollte eine pessimistische Stimmung vorherrschen, könnte die Unterstützung bei 12.000 Punkten ins Spiel kommen. Auf der anderen Seite würde ein Durchbruch über die Trendlinie das bärische Szenario negieren, und die 12.980 Punkte wären der erste Widerstand, nach dem man Ausschau halten sollte. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:10 Uhr. Quelle: Bloomberg

Der vorläufige Quartalsgewinn vor Steuern der Deutschen Post (DPW.DE) stieg um 16% auf 890 Millionen EUR, verglichen mit 769 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. „Unsere fundamentale Stärke und Widerstandsfähigkeit als Konzern hat sich in den vergangenen Monaten ausgezahlt", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel in einer Erklärung. „Mit unserem breiten Portfolio an führenden Logistikdienstleistungen haben wir das richtige Geschäftsmodell, um das Rückgrat des globalen Handels zu bilden".

Die Deutsche Bank (DBK.DE) und die Bank of New York Mellon Corporation haben gemeinsam eine neue Lösung für den Devisenhandel entwickelt, die durch eine Programmierschnittstelle (API) ermöglicht wird. Mit dieser Lösung sollen die Bestätigungszeiten für eingeschränkte Emerging-Market-Devisenhandelsgeschäfte verkürzt werden. Die digitale Lösung wird auch die Vorhandelszeit bei Emerging-Market-Custody-FX erheblich verkürzen und gleichzeitig den operativen Aufwand und die manuellen Eingriffe verringern.

Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG (SIE.DE), Joe Kaeser, sagte Bloomberg, dass die vorgeschlagene Ausgliederung des Energiegeschäfts der beste Weg sei, sich neu auszurichten und den Aktienkurs des Unternehmens anzukurbeln. Kaeser erwartet, dass die Investoren die Idee der Abspaltung von Siemens Energy, das Turbinen für Kraftwerke und Windparks herstellt, unterstützen werden.

Bernd Osterloh, der Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats von VW (VOW3.DE), sagte Analysten und Investoren auf einer Roadshow, der Autobauer sehe keine Notwendigkeit für weitergehende Kostensenkungen in Deutschland. Die bestehenden Kostensenkungsmaßnahmen, die 2016 vereinbart werden, würden ausreichen, um dem Unternehmen zu helfen, die Coronavirus-Krise zu überwinden, sagte Osterloh.

Die Aktie von Volkswagen (VOW3.DE) testet die Aufwärtstrendlinie. Solange der Kurs darüber liegt, scheint eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlicher. Der nächste Widerstand liegt bei 152,32 EUR, der zusätzlich durch die 200-Tage-Linie verstärkt wird. Sollte es jedoch zu einem Ausbruch unterhalb der Trendlinie kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 115,51 EUR beschleunigen. Quelle: xStation 5

Gestern kündigte die deutsche Staatsanwaltschaft an, gegen einzelne Personen bei Wirecard (WDI.DE) wegen des Verdachts auf Geldwäsche zu ermitteln und damit die Ermittlungen zu mutmaßlichem Betrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation bei dem zusammengebrochenen Unternehmen zu erweitern. Nach Angaben der Irish Times waren die Büros des Unternehmens in Dublin auf Antrag der deutschen Behörden von der Polizei durchsucht worden.



