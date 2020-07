QIAGEN N.V.-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Mit dem Anstieg auf 40,01 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bisher lag dieses Top bei 39,16 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte Preise. Alle QIAGEN N.V.-Aktionäre reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die Hände.

Fazit: QIAGEN N.V. kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.