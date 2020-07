Kissigs Portfoliocheck: KKR ist der „most agressive Buyer“ in der Corona-Krise und pimpt damit auch Chuck Akres Depot

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.Bei meinem 96. Portfoliocheck schaue ichauf die Finger, einem Value Investor klassischer Prägung. Er investiert nach derselben Maxime wie: hektische Betriebsamkeit ist ihm fremd; er denkt er lieber zweimal nach, bevor er nichts tut. Und als Anhänger des "" konzentriert er sein Depot auf einige wenige Positionen.

Adobe, American Tower, CoStar, KKR & Co., MasterCard und VISA befinden sich auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot.

Auch im 1. Quartal war Chuck Akre für seine Verhältnisse sehr aktiv; seine Turnoverrate lag bei überdurchschnittlichen 13%. In seinem Depot dominieren mit einem Anteil von 44% die Finanzwerte vor Immobilienwerten mit 24% und zyklischen Konsumwerten mit 10%. Akres größte Position bleibt(15%)vor(13,6%),(11,6%) und(8,2%). So gesehen alles beim Alten.Beiist er neu eingestiegen und beim digitalen Immobiliendienstleister, dem in den USA führenden Anbieter von Daten-, Analyse- und Marketingdienstleistungen für gewerbliche Immobilienmakler und Mieter, stockte er weiter auf. Banken hat Akre nicht im Portfolio, aber er stockte bei den Alternativen Asset Managern weiter auf, beiund[WKN: A2LQV6], dem wohl "most agressive Buyer" während der Corona-Krise.