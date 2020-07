Dow Jones Index - Gewinne können nicht gehalten werden

Die Marktteilnehmer sind nach wie vor nervös, was den weiteren Weg für die Aktienmärkte betrifft. In dieser Woche waren es einmal mehr die Technologieaktien, die stark an Wert zulegen konnten, während der Rest des Marktes nach einer freundlichen Eröffnung am Montag, dann schließlich auf der Strecke blieb. Der Dow Jones Industrial Average fiel gestern zum Börsenschluss um 1,4 %. Der S&P 500-Index gab um 0,6 % nach, wobei der Nasdaq 100 trotz des schwachen Umfelds um 0,8 % zulegen konnte.

Dow Jones Kurs