Aegon Asset Management ernennt Global Head of Communications

Adrian Cammidge kam 2007 als Leiter der Investment-Kommunikation zu Kames Capital, das bald zu Aegon Asset Management gehören wird. Zuvor war er Head of Business Media bei Aegon UK. Er hatte zudem verschiedene journalistische Positionen inne, unter anderem als stellvertretender Redakteur des britischen Finanzdienstleistungsmagazins Money Moneyting.

In seiner neuen Funktion wird Adrian Cammidge für die Pressearbeit und die interne Kommunikation des Investmentgeschäfts von Aegon Asset Management mit einem Volumen von 394,6 Milliarden Euro* verantwortlich sein. Von London aus wird er an Bradley Dawson, Global Head of Marketing, berichten.