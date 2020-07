Die Analysten der Deutschen Bank beschäftigen sich in einer Sektorstudie mit der gesamten Autobranche. Klar ist, dass das zweite Quartal insgesamt nicht sehr schön ausgefallen ist. Corona hat sowohl Autoherstellern als auch Zulieferern eine Menge an Problemen bereitet. Die meisten Gesellschaften dürften operativ in die roten Zahlen rutschen. Investoren dürften in diesen Tagen über vieles hinweg schauen, da man die Situation ...