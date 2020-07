Borissow feiert Bulgariens Schritt zum Euroraum - Gegenkundgebung

SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien haben Hunderte jubelnde Anhänger der Regierungspartei GERB die Aufnahme des Landes in den Wechselmechanismus II der EU begrüßt. Dieser gilt als das sogenannte Wartezimmer für den Euro. Der Kundgebung vor dem Ministerrat in Sofia schloss sich am Freitagabend auch Regierungschef Boiko Borissow an. Wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte, wurde auch Kroatien in den Wechselmechanismus II aufgenommen.

"Heute ist ein guter Tag für Bulgarien", sagte er. Es würden nun keine 12, 15 oder mehr Banken auf einmal Bankrott gehen, freute er sich über einen der Vorteile der von Bulgarien angestrebten Einführung des Euro. Damit erinnerte Borissow an die verheerende Finanz- und Wirtschaftskrise in Bulgarien 1996-97. Das Balkanland ist EU-Mitglied seit 2007.