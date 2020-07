LITHIUM IS BACK!: Das weisse Gold für TESLA!

Firma erhält lang ersehnte Schlüssellizenz für den Bau der Produktionsanlage und kann so ihren Milliardenschatz endlich heben!

Turnaround und Ausbruch vollzogen! Jetzt spektakuläre Gewinne mit dieser Lithium-Aktie einfahren! Broker mit 300% Kursziel!

Die Aktie von TESLA rennt von einem Rekordhoch zum nächsten! Doch die Erfahrung zeigt, dass sich im Zuge eines Megatrends am meisten Geld den Zulieferern und nicht mit dem Endprodukt verdienen lässt!

Genau deshalb liegt unser Research-Fokus für Sie beim Megatrend Elektromobilität auf den Lithium-Aktien.

Nachdem der erste Hype vor zwei Jahren längst Geschichte ist und viele Firmen vom Markt gefegt wurden, sind jetzt nur noch die „Gewinner von Morgen“ übriggeblieben! Das sind im Gegensatz zu den vielen Promotions-Buden der Vergangenheit die wahren Qualitäts-Titel!

Und das Beste dabei: Sie kaufen diese Lithium-Perlen aktuell noch zum Schnäppchen-Preis!

Das heißt für Sie als Anleger nichts anderes, als dass Sie in der unmittelbar bevorstehenden Lithium-Hausse-Phase wieder mächtig verdienen können!

Wer die Mega-Rallye damals verpasst hat oder zu spät dazu kam, bekommt jetzt eine zweite Chance! Nutzen Sie diese auch! Denn der Lithium-Preis steht unseres Erachtens unmittelbar vor der 2. Aufwärtswelle!

Auch die Lithium-Aktien zeigen dies bereits an und haben den Turnaround vollzogen! Der Sektor steht vor einer massiven Explosion!

Aber es gibt immer noch zu viele Lithium Aktien, denn nur eine Handvoll schafft es wirklich jemals in Produktion zu gehen. Eine solche Top-Firma ist sicherlich:

Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Ticker: ML ; ISIN: CA60040W1059)

Die letzte Meldung war ein MEILENSTEIN und macht klar: Diese Firma wird entweder zum Produzenten oder noch vorher übernommen! Beides macht die Aktionäre reich!

Unsere Lithiumperle Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Symbol: ML) ist kürzlich der Produktionsaufnahme einen riesen Schritt näher gekommen, denn Ende Juni wurde dem Unternehmen die hierfür notwendige Schlüssellizenz erteilt!

Millennial Lithium verfügt über mehr als 20.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen im Herzen des berühmten Lithium-Dreiecks (Bolivien, Argentinien und Chile). Dort sind die weltgrößten Produzenten zu Hause. Und wer ist mittendrin? Millennial Lithium!

Schlüssellizenz wurde erteilt! Analysten überschlagen sich prompt mit Kurszielanhebungen! Aktie ausgebrochen, jetzt müssen Sie einsteigen!

Am 23. Juni erhielt das Unternehmen für sein Flaggschiff-Projekt Pastos Grandes die Declaracion de Impacto Ambiental („DIA“) von der Umwelt- und Bergbaubehörde in Salta. Hierbei handelt es sich um die Schlüsselerlaubnis für den Bau und Betrieb einer Lithiumcarbonat-Produktionsanlage mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen pro Jahr.

Hier geht’s zur Pressemitteilung: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12651265-millennial-lithium ...

Erfolgs-CEO Farhad Abasov kommentierte die Genehmigung mit den Worten:

„Diese Genehmigung ist ein wichtiger Schritt, um uns die volle Unterstützung der Provinz- und Bundesregierung auf unserem Weg zur Produktionsaufnahme des ‚Pastos Grandes‘-Projekts zu sichern. Die zügige Erteilung der Genehmigung durch die Regierung spiegelt sowohl den detaillierten und umfassenden Charakter der Genehmigung als auch die Verpflichtung der Regierung wider, weiterhin tragfähige Bergbauprojekte zu unterstützen. Wir freuen uns, diese Genehmigung erhalten zu haben, die ‚Pastos Grandes‘ zu einem der fortschrittlichsten Lithiumprojekte der Welt macht.“

Neue Kursziele mit bis zu 300% Gewinn-Chance vergeben! Hier verdienen sie Geld!

Das renommierte Brokerhaus Cantor Fitzgerald setzte daraufhin ein Kursziel von 3,80 CAD an und verweist dabei auf die knapp 1 Mio. (!!!) Tonnen Lithiumcarbonat-Reserve! Das ist ein Kurspotenzial von fast 300%!

Da mutet die Kaufempfehlung des Analystenhauses Liberum fast schon konservativ an mit einem ersten Kursziel von 2,20 CAD, mithin ein Kurspotenzial von rund 100%. Dabei werden die im Vergleich zum Wettbewerb extrem niedrigen Produktionskosten bei Millennial Lithium positiv hervorgehoben!

Diesbezüglich legen wir Ihnen auch 6 sehr interessante Kurzvideos ans Herz, bei denen sich der CEO u.a. zu den Auswirkungen von Covid-19 auf das Projekt äußert sowie die nächsten Meilensteine beleuchtet.

Hier geht es zu den Videos: https://liberum.com/videos/ceo-video-farhad-abasov-millennial-lithium- ...

Aber gehen Sie davon aus, dass all diese Analysten-Kursziele Makulatur sein werden und kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Projekts angehoben werden!

Quelle: Millennial Lithium

Flaggschiffprojekt Pastos Grandes weist Nettobarwert von rund 1 Mrd. USD aus!!!

Millennial sitzt allein bei seinem Flaggschiff-Projekt Pastos Grandes auf einem gigantischen Geldberg. Eine Mitte letzten Jahres abgeschlossene Vormachbarkeitsstudie ermittelte einen Nachsteuer-Nettobarwert von sensationellen 1.030 Mio. US$!

Im Vergleich dazu spottet die Marktkapitalisierung von aktuell rund 80 Mio. Euro eigentlich jeglicher Beschreibung! Genau diesen Sachverhalt scheinen die Analysten nun auch erkannt zu haben, je näher es Richtung Produktionsaufnahme geht!

Im Rahmen der Studie wird eine jährliche Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumcarbonat unterstellt und das bei konkurrenzlosen Abbaukosten von gerade mal 3.388 US$ über die gesamte Minenlaufzeit von 40 Jahren!

Bei diesen exorbitanten Margen, die Millennial einfahren wird, ist es nicht verwunderlich, dass die Baukosten von rund 450 Mio. US$, die sich auf der Zeitachse ohnehin strecken werden, in gerade mal 5,4 Jahren abbezahlt sind!

Im Anschluss daran dürfte unseres Erachtens der Free Cashflow für Aktienrückkäufe und Dividenden verwendet werden. Glauben Sie wirklich, dass der Kurs dann noch so niedrig steht?

Gerne zeigen wir Ihnen zur Einordnung noch mal auf, wie der typische Chart eines erfolgreichen Rohstoffunternehmens ausschaut!!

Quelle: eigene Darstellung

Baubeginn steht unmittelbar bevor – hervorragende Infrastruktur bereits vorhanden

Der Baubeginn der Produktionsanlage für Lithiumcarbonat mit einer Jahreskapazität von 24.000 Tonnen Batteriequalität steht mit der nun erteilten Lizenz unmittelbar bevor! Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die bereits vorhandene hervorragende Infrastruktur!

Denn das Projekt Pastos Grandes liegt in der Nähe zur Provinzhauptstadt Salta in Argentinien. Millennial hat einen direkten Anschluss zur etwa 235 Straßenkilometer entfernten, circa 350.000 Einwohner zählenden Stadt Salta.

Zugleich besteht ein direkter, etwa 490 Kilometer langer Straßenanschluss zur chilenischen Hafenstadt Antofagasta, die nicht nur einen pazifischen Tiefseehafen besitzt, sondern auch als eine der führenden Bergbaustädte Südamerikas gilt.

Eine 600 Megawatt, 375 Kilovolt Hochspannungsleitung, die Salta und das chilenische Mejillones verbindet, verläuft 53 Kilometer nördlich des Projektgebiets. Etwa 26 Kilometer nordwestlich des Projekts verläuft zudem eine Erdgas-Pipeline.

Man muss kein Hellseher sein, dass Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Symbol: ML) eine ähnliche Erfolgsstory werden dürfte wie seinerzeit die börsennotierte Gesellschaft Orocobre, die ebenfalls ein Lithiumprojekt in Produktion gebracht hat.

Die Aktie explodierte von IPO-Kursen von 0,25 A$ auf in der Spitze 6,94 A$. Die Gesellschaft gehört seit wenigen Jahren zu den Lithiumproduzenten im berühmten Lithium-Dreieck.

Nachfrage nach hochreinem Lithium wird durch die Decke gehen, doch das Angebot bleibt mittelfristig begrenzt +++ die perfekte Kombination für steigende Preise und Gewinne! Aktien vor neuer Mega-Hausse!

Quelle: Bloomberg

Branchenexperten von Bloomberg (siehe Grafik) erwarten ab dem Jahr 2022, dass sich die Verkaufspreise von Elektroautos durch die stark steigende Nachfrage den Wagen mit herkömmlichen Verbrennern angleichen werden, dies wird den Elektroautos zusätzlichen Rückenwind geben!

Demnach könnten bereits ab 2025 knapp 20 Mio. Neuzulassungen jährlich hinzukommen. Bereits im Jahr 2040 werden 400 Mio. Neuzulassungen erwartet, was in etwa einer Quote von etwa 35% aller Neuwagenverkäufe weltweit entspräche.

Quelle: Mineral Resources Limited

Wie man vorstehender Grafik zudem entnehmen kann, bedeutet dies eine mehr als signifikante Nachfrage nach Lithium, die aber bei Weitem durch aktuelle Produktionen nicht gedeckt ist.

Den Experten von Benchmark Minerals zufolge, wird eine Explosion der weltweiten Lithium-Nachfrage auf über 5 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat bis 2040 erwartet.

Im gleichen Zeitraum der enormen Nachfragesteigerung nach dem weißen Gold, wie Lithium auch genannt wird, wird die Vielzahl an neuen Produktionsstätten eher unterproportional gesteigert werden können.

Dies liegt vor allem an den bekannten Faktoren der meist zu schlechten Infrastruktur der Abbaugebiete und der fehlenden Finanzierung der Gesellschaften. Dadurch entsteht ein gewaltiges Delta zwischen Nachfrage und den zur Verfügung stehenden Rohstoffen. Der Preis für Lithium wird daher explodieren und die Gewinne von Millennial Lithium ebenfalls!

Warum uns Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA: ML) so gut gefällt:

Mehr als 20.000 Hektar an erstklassigen Konzessionsflächen im Herzen des Lithium Dreiecks in Argentinien.

Der Nettobarwert des Projekts beläuft sich auf 1.030 Mio. US$

Flaggschiffprojekt „Pastos Grandes“ verfügt über eine perfekte Infrastruktur

Produktionsbeginn in 2021 erwartet

Jährliche Produktion von 24.000 Tonnen Lithiumcarbonat über eine Laufzeit von 40 Jahren möglich

Extrem niedrige Produktionskosten von gerade mal 3.388 US$ pro Tonne über die gesamte Minenlaufzeit herausragend in der Peergroup

Megatrend: Extreme Nachfrage nach Lithium durch signifikant steigende Elektromobilität / Batteriespeicher.

Nachfrage-Explosion von Lithium: Die weltweite jährliche Nachfrage wird auf über 5 Millionen Tonnen Lithium-Karbonat bis 2040 geschätzt.

Hohe Gewinnmargen für Millennial möglich

Management mit extrem erfolgreichem Track Record

Millennial Lithium ist ein erstklassiges Übernahmeziel

Snapshot Aktie:

Name Millennial Lithium Corp.

Kurse DE: 0,88 EUR / CA: 1,39 CAD

ISIN CA60040W1059

WKN A2AMUE

Symbole DE: A3N2 / CA: ML.V

Fazit:

Millennial Lithium (WKN: A2AMUE; CA-Symbol: ML) hat mit der nun erteilten Genehmigung zum Bau ihrer Lithiumcarbonat-Anlage einen Meilenstein erreicht.

Der CEO Farhad Abasov wird in Fachkreisen auch der „Der Mann mit dem goldenen Handschlag“ genannt. Unter seiner Führung kam es zur 170 Mio. US$ Übernahme von Allana Potash durch Israel Chemical Ltd.

Zudem führte er Energy Metals zur Übernahme durch Uranium One und das für sage und schreibe 1,8 Mrd. US$. Farhad Abasov war zudem Mitbegründer von Potash One, die im Jahr 2010 für 430 Mio. US$ durch das deutsche Unternehmen K+S übernommen wurde!

Bei diesem Track Record lautet die Frage folglich nicht, ob Millennial Lithium durch einen Major übernommen wird, sondern lediglich wann!

Bedenken Sie auch, dass Management & Insider insgesamt ca. 30% der Anteile halten. Tun Sie es ihnen gleich und positionieren sich rechtzeitig in der Aktie, bevor der neue Lithium-Hype die Aktie nach oben reißt!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

