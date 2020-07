Bei Wirecard läuft es weiter nicht rund, weshalb der Kurs einmal mehr in sich zusammengebrochen ist und die Anlegerstimmung dementsprechend in den Keller rauscht. In den Nachrichten häufen sich derzeit wieder die Schlagzeilen zu Ungunsten des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim, der vor kurzem Insolvenz anmelden musste. Die schlechten Nachrichten nehmen einfach kein Ende!

