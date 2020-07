Anlegertipp: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alle Daimler-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Die Stimmung bei den Aktionären der Daimler AG scheint wieder zu steigen! Nachdem der Kurs an den Tagen vor der virtuellen Hauptversammlung noch eingebrochen war und dann binnen weniger Tage mehr als 2 Euro verloren hatte, beginnt nun wieder ein Aufwärtstrend. Dieser dürfte den Anlegern, die ihr Geld bereits in diese Aktie investiert haben, Mut machen und das Geld wirkt wieder sicherer angelegt.

Nachdem die Aktie, die während der Coronakrise völig eingebrochen ist und von über 50 Euro auf unter 25 Euro eingesackt ist, eine harte Phase durchgemacht hatte, sieht man so langsam wieder positive Entwicklungen. Sie scheint sich in einem leichten Aufwärtstrend zu stabilisieren und hat wieder auf dem Aktienmarkt Fuß gefasst, bevor sie totgetrampelt wurde. Hier scheint wieder was zu gehen!

Zum Wochenende hin hat das Wertpapier nochmal ordentlich auf die Tube gedrückt und alles gegeben, was noch möglich war. 36,68 Euro standen zum Ende der Woche auf der Anzeigentafel, wodurch die Aktie am Freitag nochmal satte 1,45 Prozent Gewinn verbuchen konnte und 0,53 Euro mehr auf die Tafel gezaubert hat. Somit ist das nächste Kursziel klar: 40 Euro sollen es bald sein. Und es scheint auch möglich!

