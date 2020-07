Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien die größten Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen können sich aktuell über Rekordwerte an der Börse freuen. Nach einer kurzen Achterbahnfahrt kam es jetzt zu einem großen Boom an der Börse. Momentan gehört Plug Power somit zu den größten Gewinnern des Wasserstoff-Segments.

Nachdem der Wert am 6.7. auf einem Rekordhoch von 9,98 US-Dollar lag, kam es zu einem kleinen Abfall des Aktienkurses. Zum Ende dieser Woche konnten man diesen jedoch relativ schnell wieder stoppen. Derzeit liegt der Aktienkurs bei 9,30 Euro und verbesserte sich insgesamt um 0,35 US-Dollar und 3,91 Prozent.

Ein Grund für den Boom könnte die Übernahme zweier Unternehmen sein. Der Wasserstoffhersteller United Hydrogen und der Brennstoffzellentechnologieanbieter Giner ELX gehören seit kurzem zum Unternehmen. Daraufhin wurde bereits der Umsatzausblick für 2024 von 1 Milliarde US-Dollar auf 1,2 Milliarden US-Dollar angehoben.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.