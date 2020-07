Anhand des Chartbildes erarbeite ich Szenarien für das DAX-Trading in der neuen Handelswoche.

Wie in der Vorwochenanalyse geschrieben, befindet sich der DAX weiter im Aufwärtstrend. Das Kursplus war zum Wochenstart am stärksten, als der Index direkt mit einem GAP über seinen mittelfristigen Widerständen eröffnete und sich anschickte, die Hochs aus Juni zu erreichen. Bei 12.842 war jedoch erst einmal das Ende der Dynamik erreicht und bis Mittwoch ging der Markt in eine Konsolidierung über - sie schloss direkt das GAP vom Wochenstart, wie man hier sehen konnte (Rückblick):

Im Wochenvergleich legte der DAX um gut 100 Punkte zu und hatte vor allem Zum Auftakt der Handelswoche deutliches Kaufinteresse auf der Oberseite gezeigt. Warum nahm die ab und was bringt dies für Voraussetzungen für das Trading in der neuen Handelswoche mit sich?

Am Donnerstag gab es dann erneutes Kaufinteresse und gleich zum Handelsstart den Bruch des kleinen Abwärtstrends aus der Woche und damit ein Reversal an den Bereich knapp über 12.600 Punkte. Solche Bereiche sind immer wieder spannend - das zeige ich gern in Livetrading-Webinaren auf, wie nachfolgend zu sehen mit entsprechenden Signalen (hier: Vortageshoch kombiniert mit dem Bruch einer Trendlinie):

Im Anschluss stand der Vorwochenschluss mehrfach im Fokus der Marktteilnehmer und ein potenzielles Abbrechen in die alte Range unter 12.440 Punkte auf der Agenda:

Doch es gelang das Reversal am Freitag. Damit schloss der XETRA-Markt entsprechend mit einer positiven Differenz in der Wochenentwicklung zwischen der Eröffnung und dem Wochenschluss, wie Sie in diesem Chartbild genauer sehen:

Der zwischenzeitliche Wechsel des Sentiments ist in diesem Bild entsprechend optisch hervorgehoben:

Durch den starken Wochenausklang an der Wall Street und insbesondere an der Nasdaq, welche erneut mit einem Rekordhoch glänzte, hatte der DAX nachbörslich noch einen weiteren Aufschlag verzeichnet und recht linear an der grünen Aufwärtstrendlinie sein Momentum bis über 12.700 fortsetzen können.

Dafür war am Ende der Freitag verantwortlich, wie Sie an den Handelsspannen der einzelnen Tage hier noch einmal nachvollziehen können:

Der Börsenmonat Juli gestaltet sich somit weiterhin positiv mit 2,6 Prozent Gewinn. Knüpfen wir daran nahtlos in der neuen Woche an?