Mit der neuen Aktienanleihe Protect auf die Infineon-Aktie können Anleger in einem Jahr bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Bruttoertrag von 11,20 Prozent erzielen.

11,20% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 29.7.20 festgestellte Schlusskurs der Infineon-Aktie wird als Basispreis für die Société Générale-Aktienanleihe Protect fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 22,80 Euro fixiert, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:22,80)=43,85965 Infineon-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im konkreten Fall bei 18.24 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (29.7.21) aktivierte Kapital-Barriere befinden.

Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die Infineon-Aktie am Bewertungstag notieren wird, erhalten Anleger am 5.8.21 eine Zinszahlung in Höhe von 11,20 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Notiert die Infineon-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der Infineon-Aktie am Bewertungstag hingegen unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe mittels der Zuteilung von 43 Infineon-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles von 0,85965 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Société Générale-Aktienanleihe Protect auf die Infineon-Aktie, fällig am 5.8.21, ISIN: DE000SR2UU82, kann noch bis 29.7.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Protect auf die Infineon-Aktie ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 11,20 Prozent, wenn der Kurs der Infineon-Aktie am 5.8.21 nicht unterhalb von 20 Prozent des am 29.7.20 festgestellten Schlusskurses ermittelt wird.