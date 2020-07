Hier gilt es derzeit definitiv, sein Geld in Sicherheit zu bringen und noch vor dem großen Crash alles aus dieser Firma rauszuziehen. Die Abwärtsspirale, in der sich das Unternehmen aus Aschheim derzeit befindet, scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Täglich neue Negativschlagzeilen ziehen das Unternehmen in den Abgrund und es kann niemand mehr so optimistisch sein, zu glauben, dass hier noch etwas zu holen ist!

Anlegertipp: Wie geht es nun mit dem skandalträchtigen Unternehmen weiter? Kann es sich nochmal berappeln oder ist bald ganz Schluss? Wir haben uns genauer mit dem Wertpapier beschäftigt, unsere Analyse sehen Sie hier.