Genauer gesagt ist die Rede von mehr als 15.000 Mitarbeitern, die auf freiwilliger Basis gegangen werden sollen. Diese Entwicklung zeigt eindeutig auf, wie schlecht die Lage auf dem Automobilmarkt steht und zu was für drastischen Einbußen es während der Coronakrise gekommen ist. Der Markt steht quasi still und Luxusgüter wie teure Autos sind derzeit einfach nicht besonders gefragt.

Die Aktie steht zwar momentan noch bei soliden 36,68 Euro. Dieser Kurs könnte allerdings bald in den Keller gehen, wenn diese Negativschlagzeilen die Anlegerstimmung beeinflussen. Diese dürfte am Montag nicht mehr besonders gut sein und die Auswirkungen werden schnell auf die Anzeigetafel der Börse wandern. Wer also noch ein letztes Mal Kasse machen will, sollte seine Aktie schnell loswerden.

