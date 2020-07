Hanseatischer Stiftungsfonds: So will der defensive Mischfonds durch verschiedene Marktlagen segeln

Der Hanseatische Stiftungsfonds wurde im Oktober 2019 aufgelegt und setzt auf breite Streuung. Wir haben uns das Konzept, das sich nicht nur an Stiftungen richtet, näher angesehen.

Der Hanseatische Stiftungsfonds (ISIN: DE000A2PF037), so die Marketing-Positionierung, übersetzt hanseatische Werte in moderne, aktuelle Investmentansätze: „Die der Hanse eigene dynamische Geschäftstätigkeit, wie Freihandel und lange, gefährliche Reisen, wurde stets ausbalanciert mit präventiven Maßnahmen wie einheitlichen Mess-Systemen, Schutzbündnissen und Deichbau. Weltoffener Wagemut und gemeinschaftliche Vernunft gingen eine fruchtbare Verbindung ein“ heißt es in den Unterlagen.