DAX: Wie von der Tarantel gestochen

- Erneute Verkaufssignale wurden abgewehrt

- Neue Hochs zum Beweis einer Fortsetzung der Rally fehlen aber ebenso

Der DAX hat in dieser Woche Fortschritte dergestalt gemacht, als dass er ein höheres Tief ausgebildet hat - und zwar an einer neuralgisch wichtigen Stelle im Chart. Eine erneute Reaktivierung eines 123-Tops wurde in der letzten Woche vermieden - durch den erneuten Einstieg von überzeugten Käufern an einem wichtigen Unterstützungsbereich. Damit kann ein erneuter Rückfall in die trendlose Seitwärtsspanne des Juni für den Moment vermieden werden. Der DAX räumt sich Chancen für eine mögliche Trendfortsetzung nach oben ein.

Mehr dazu auf

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-wie-von- ...