Neue Aufschlüsse zeigen 0,8-6,9% Kupfer verbunden mit 14-32 Gramm Silber pro Tonne Gestein! Das sind Werte die Spass machen! Die Kursentwicklung zeigt weiter nach oben.

Das San-Martin-Projektgebiet in Peru ist zu 100% im Besitz von Hannan und befindet sich etwa 30 Kilometer nordwestlich von Tarapoto in der Cordillera Ayu Mayo. Dies liegt in der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru und den umgebenden Nachbarländern. Die kompletten Claims erstrecken sich auf insgesamt über 100 Kilometer Streichlänge des voraussichtlichen Abbaugebiets. Der Zugang zum Projekt ist über eine nahegelegene asphaltierte Straße ausgezeichnet, während die Höhe zwischen 800 und 1600 Metern in einer Region mit hohen Niederschlägen und überwiegend bewaldeten Gebieten variiert.

Hannan Metals Limited ist ein in Kanada beheimatetes Kupfer-Silber-Explorationsunternehmen mit Projekten in Peru und Irland.

Die Bergbaukonzessionen und -anträge von Hannan erstrecken sich über 49.300 Hektar auf einer Streichlänge von 100 km in drei verschiedenen Projektgebieten namens Tabalosos, Gera und Sacanche. Der Gera-Claim erstreckt sich über 10.000 Hektar und eine mögliche Erweiterung von 25 km. Der Tabalosos Claim besitzt über 19.500 Hektar und 27 km Streichpotenzial und der Sacanche Claim umfasst ebenfalls 19.500 Hektar mit 60 km Erweiterungspotenzial.

Geologisch betrachtet weisen Hannan‘s Sediment-Kupfer-Silber-Lagerstätten nahezu perfekte Analogien in der Mineralisierungsstruktur zu den gigantischen Kupferschiefer-Lagerstätten in Osteuropa auf, in denen die polnische KGHM Polska Miedź die größte Silberfördermine sowie die sechstgrößte Kupferproduktion der Welt betreibt. In den drei Kupfer-Silber-Minen von KGHM in Polen - Lubin, Rudna und Polkowice-Sieroszowice - wurden allein im Jahr 2019 rund 40,2 Millionen Unzen Silber produziert und somit fast doppelt so viel wie die Produktion von Penasquito (Mexiko: 22,7 Millionen Unzen) und die 19,3 Millionen Unzen von Dukat (Russland) als die beiden nächstgrößten Silberproduzenten. Die Reserven von KGHM belaufen sich auf 23,7 Millionen Tonnen Kupfer und 1,4 Milliarden Unzen Silber.

Hannan Metals ist das erste Unternehmen, welches das riesige Potenzial des Huallaga-Beckens in Peru erkannt hat, in dem bis dato vornehmlich Erdöl exploriert wurde. Somit genießt man den wichtigen Vorteil des First Movers.

Bisher wurden bereits multiple Gossen von bis zu 80 Metern Größe über viele Kilometer Streichlänge gefunden. Erste oberflächennahe Probeentnahmen (20 km voneinander entfernt) weisen folgende Ergebnisse auf: