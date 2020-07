Tech-Aktien: Handelskonflikt spaltet weltweite Technologiebranche

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Handelsstreit zwischen China und den USA verändert die bisher so globale Technologiebranche radikal. Gerade beim vielversprechenden Mobilfunkstandard 5G entstehen zwei zunehmend eigenständige technologische Systeme – und für Investoren ein größeres Anlageuniversum.Sumant Wahi ist Fondsmanager bei Fidelity InternationalDer chinesische Technologieriese Huawei ist ins Zentrum des Handelskonflikts zwischen den USA und China gerückt. Die US-Sanktionen belasten dabei nicht nur Huawei selbst. Ganze Lieferketten für Halbleiter und Smartphones sowie der Ausbau der 5G-Netze werden von dem Streit beeinflusst. Am Ende dieser Entwicklung könnten zwei grundverschiedene technologische Ökosysteme stehen.Am 15. Mai entschied das US-Handelsministerium, dass Huawei kein geistiges Eigentum der USA (also Software oder Maschinen) mehr nutzen dürfe, um Halbleiter zu produzieren. Huawei ist damit praktisch von asiatischen Halbleiterfabriken abgeschnitten. Andere Unternehmen dürfen jedoch weiterhin selbst entwickelte Halbleiter, die sie mit US-Technologie herstellen, an Huawei verkaufen. Das neue US-Gesetz ist also relativ eng gefasst und soll Huawei vor allem daran hindern, im 5G-Bereich Fortschritte zu machen.Die US-Regierung unter Donald Trump ist sich bewusst, dass es sich auszahlen kann, beim nächsten Mobilfunkstandard den Pioniervorteil zu haben. Die USA waren das erste Land, das das 4G-Netz ausgebaut hat, und konnten dadurch laut einer Studie von Recon Analytics 2016 ihr Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent oder 100 Milliarden US-Dollar steigern. Mobile Betriebssysteme aus den USA sind inzwischen weltweit führend: Der Marktanteil von Android und iOS ist zwischen 2009 und 2016 von 17 auf fast 100 Prozent gestiegen.Beim 5G-Standard will China nun zum Weltmarktführer werden. Derzeit ist es ein knappes Rennen, bei dem die USA um wenige Monate hinterherhinken.Der Einfluss des HandelskonfliktsDie drei Bereiche der globalen Lieferketten, die von den US-Sanktionen am härtesten getroffen werden, sind voraussichtlich Halbleiterchips, Smartphones und das 5G-Netz. Einige Wettbewerber von Huawei werden Marktanteile hinzugewinnen können, während Zulieferer von Huawei unter der Regelung leiden dürften. Bisher hat China nicht direkt zurückgeschlagen, jedoch könnten in Zukunft Verbote von US-Produkten folgen. Potenzielle Ziele wären unter anderem Apple und Qualcomm.