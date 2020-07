Marktkommentar: EURUSD könnte aus Seitwärtsrange ausbrechen

Die Aktienindizes aus der asiatisch-pazifischen Region und die US-Futures hatten einen guten Start in die neue Handelswoche.

Am Montag beginnt die US-Berichtssaison für das zweite Quartal 2020. Es wird allgemein erwartet, dass die meisten Prognosen übertroffen werden, da die Erwartungen durch die Corona-Beschränkungen gesenkt worden waren. Diesmal könnte es jedoch wichtiger sein, was Unternehmen über das laufende Quartal oder das gesamte Jahr sagen. Die erneuten Ausbrüche von COVID-19 und die US-Präsidentschaftswahl dürften es schwierig machen, den Investoren die gewünschte Klarheit zu verschaffen.

EURUSD konnte sich am Freitag dem anfänglichen Verkaufsdruck widersetzen, im H4-Chart über dem 50er-EMA ein Bullish-Engulfing ausbilden und die Sitzung auf der 1,13er-Marke beenden: Eine solide Grundlage um nach oben aus der Seitwärtsrange (1,1215 bis 1,1340) auszubrechen, die seit dem 12. Juni zu beobachten war. Am Montag wird der Anstieg fortgesetzt, wobei die genannte Oberseite sowie das Hoch vom Donnerstag (1,1370) die lokalen Widerstände darstellen.

Der DE30 erreichte am Montag im vorbörslichen Handel ein neues Monatshoch. Die Bullen könnten versuchen, den Mitte März eingeleiteten Trend wieder aufzunehmen und sich der Marke von 13.000 Punkten anzunähern. Seit dem Tief vom Freitag ist der DE30 jedoch kurzzeitig fast 500 Punkte gestiegen und die letzten sechs aufeinanderfolgenden H4-Kerzen waren bullisch, sodass Korrekturbedarf bestehen könnte.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.