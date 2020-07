Heute könnte der nächste Anlauf der Commerzbank Aktie auf einen wichtigen charttechnischen Widerstand auf dem Plan stehen. Aktuelle Indikationen für die MDAX-notierte Bank-Aktie notieren am Montagmorgen bei 4,67/4,71 Euro, nachdem diese am Freitag noch zwischenzeitlich auf 4,256 Euro zurückgefallen war. Auslöser des Rückschlags war ein gescheiterter Versuch, die Widerstandszone um 4,62/4,77 Euro zu überwinden. Doch schon am ...