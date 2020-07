Unternehmensverschuldung wird durch Pandemie um weitere 1 Billion USD steigen

2019 stiegen die Nettokredite1 auf den Rekordwert von 8,3 Billionen US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 8,1% gegenüber dem Vorjahr. Fremdfinanzierte Übernahmen, umfangreiche Aktienrückkäufe, Rekorddividenden und rückläufige Gewinne aufgrund von Handelsspannungen sowie einer weltweiten Konjunkturabschwächung haben die Finanzmittel von Unternehmen verringert. Global stieg somit die Nettoverschuldung letztes Jahr um 625 Milliarden US-Dollar und damit so stark wie in keinem anderen der letzten fünf Jahre. Das Kreditwachstum wurde in den letzten Jahren durch extrem niedrige Zinsen und entsprechend günstige Kredite angekurbelt. Darauf hatten die Zentralbanken mit ihren Stimulierungsmaßnahmen abgezielt.

Die im Corporate Debt Index enthaltenen 900 größten Nicht-Finanzunternehmen der Welt sind derzeit um fast zwei Fünftel (37%) höher verschuldet als 2014, und die Schulden steigen erheblich schneller als die Gewinne. Der Vorsteuergewinn dieser Unternehmen ist kollektiv um 9,1% auf 2,3 Billionen US-Dollar gestiegen. Der Verschuldungsgrad, d. h. das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital, ist 2019 auf den Rekordwert von 59% geklettert, gleichzeitig markierte der für die Bedienung von Zinsverbindlichkeiten verwendete Gewinnanteil einen neuen Höchststand.

All diese Trends haben sich mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie 2020 verstärkt. Die Janus Henderson-Analyse der Rentenmärkte zeigt, dass bei den im Corporate Debt Index enthaltenen Unternehmen die Hälfte der Schulden auf börsennotierte Anleihen entfällt. Zwischen Januar und Mai wurden zusätzlich Anleihen im Wert von 384 Milliarden US-Dollar ausgegeben, was einem Anstieg von 6,6% im Vergleich zum Emissionsvolumen Ende Dezember entspricht. Die Bankkredite stiegen ebenfalls rasant, wenngleich noch keine genauen Zahlen vorliegen. Janus Henderson schätzt, dass die Netto-Fremdmittel insgesamt in diesem Jahr um bis zu eine Billion US-Dollar steigen werden, was einem Plus von 12% entspricht.