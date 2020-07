Das Handelssegment „Scale” an der Frankfurter Aktienbörse hat Zuwachs bekommen: Seit heute wird die Aktie von Media and Games Invest (MGI) in dem Segment gelistet, nachdem diese zuvor am Basic Board gehandelt wurde. „Mit dem Wechsel in den Scale sind höhere Informations- und Transparenzverpflichtungen verbunden, die MGI bisher schon auf freiwilliger Basis erfüllt hatte. Unter anderem veröffentlicht MGI seit Q1 2020 ...