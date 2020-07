Pressemitteilung

La Française erwirbt zweite UK-Immobilie für kollektives Immobilieninvestmentvehikel

Ein kollektives Immobilieninvestmentvehikel von La Française, vertreten durch La Française Real Estate Partners International, erwirbt sein zweites UK-Asset von Pencross Assets Limited.

Die Immobilie befindet sich 17-18 Haywards Place EC1 in der Nachbarschaft von Farringdon Thameslink und London Underground Station, was als Premiumlage in Clerkenwell gilt. Die U-Bahnstation soll demnächst durch die Eröffnung der Elizabeth Line (Crossrail) erweitert werden. Sie wird so zu einer der wenigen Bahnhöfe Londons, die eine Verbindung zwischen Nord- und Süd-Thameslink Service und der Elizabeth Line, sowie zum Londoner U-Bahnnetzwerk mit den Circle, Hammersmith & City und Metropolitan Lines bietet.

Das Gebäude im Lagerhausstil wurde 2018 einer Instandsetzung im ursprünglichen Loft-Stil unterzogen und erweitert. Es verfügt heute über 1.021 Quadratmeter an Büros der Klasse A auf sechs Etagen. Das Gebäude ist vollständig an vier Mieter vermietet.

Der vereinbarte Kaufpreis betrug 15,56 Mio. britische Pfund und entspricht einer Nettoanfangsrendite von 4,22 Prozent. Crossland Otter Hunt vertraten La Française Real Estate Partners International und Cyril Leonard den Verkäufer.

"Wir sind erfreut, dass uns so schnell nach dem Erwerb von 90 Bartholomew Close im April 2020, der Kauf eines zweiten Gebäudes im Vereinigten Königreich gelungen ist," sagt David Rendall, CEO von La Française Real Estate Partners International.

Peter Balfour, Investment Director von La Française Real Estate Partners International - UK kommentiert: "17-18 Haywards Place folgt unserem Ansatz sich auf Gebäude zu konzentrieren, die für moderne Mieter attraktiv sind und von der sich verbessernden Verkehrsinfrastruktur in London profitieren."

Über La Française Global Real Estate Investment Managers

Die Immobilienaktivitäten der La Française-Gruppe sind unter der Marke La Française Global Real Estate Investment Managers (GREIM) zusammengeführt worden. Diese Holding umfasst La Française REM, La Française Real Estate Partners und La Française Real Estate Partners International.