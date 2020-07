Im Juni verbesserten sich einige vorlaufende Indikatoren wie Geschäftsklima, Konsumentenvertrauen und Einkaufsmanagerindizes, und das vor allem in Europa, aber auch in den USA und China.

07.07.2020 -

Frühindikatoren erholen sich

Im Juni verbesserten sich einige vorlaufende Indikatoren wie Geschäftsklima, Konsumentenvertrauen und Einkaufsmanagerindizes, und das vor allem in Europa, aber auch in den USA und China. So ermutigend diese Zahlen ausfielen, die „harten“ Konjunkturdaten wie Industrieproduktion, Exporte und Auftragseingänge gingen wie im Vormonat deutlich zurück.



Die Aktienmärkte kamen im Juni gut voran. Der deutsche Aktienindex legte mit 6,25% deutlich stärker zu als der breite europäische Index Stoxx Europe 600 mit 2,85%. In den USA stieg der S&P 500 mit 0,53% nur moderat, in Asien dagegen gewann der Hang-Seng-Index (Hongkong) 5,03% hinzu. Aktien weltweit stiegen, gemessen am MSCI World, um 1,19% - alle Angaben auf Euro-Basis.