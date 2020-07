Am Donnerstag machte die Aktie einen Freudensprung um 9% auf 139,72 Euro. Allzeithoch! Die größte Softwarefirma Europas legte vorab Zahlen für das zweite Quartal vor, die die Erwartungen übertrafen. Während Corona im ersten Quartal noch deutliche Spuren hinterließ, war das Thema im zweiten schon so gut wie abgehakt. SAP steigerte das operative Ergebnis um 8% auf 1,96 Milliarden, während Analysten von 1,79 Milliarden ausgegangen waren. Der Umsatz legte um 2% auf 6,5 Milliarden zu. Am dynamischsten entwickelt sich weiterhin das Cloud-Geschäft mit einem Umsatzzuwachs von 19% auf gut 2 Milliarden, hier hatten die Walldorfer aber schon Steigerungsraten von mehr als 30% eingefahren. CEO Christian Klein reagierte auf die Pandemie mit Kostensenkung: Weniger Mitarbeiter werden eingestellt, Geschäftsreisen werden weitgehend gestrichen. Die operative Gewinnmarge stieg um 1,6%-Punkte auf 28,9%. Für das dritte und vier Quartal geht die Softwareschmiede davon aus, daß sich die Nachfrage weiter erhöht. Die Digitalisierung der gesamten Wirtschaft verschafft SAP enorme Wachstumschancen. Dabei haben die Walldorfer fast schon eine monopolartige Stellung erreicht: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Für die nächsten Jahre steht auf der Agenda ganz oben maschinelles Lernen und das Internet der Dinge sowie komplexe Analyseverfahren am besten in Echtzeit. In den letzten zehn Jahren hat sich die Aktie vervierfacht. Langfristig orientierte Anleger dürften weiterhin auf ihre Kosten kommen.