Aktienmarkt zwischen Hoffen und Bangen

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche wie ihre deutschen Pendants eine Berg- und Talfahrt vollführt, am Ende stand aber auch hier ein Plus. Rekordstände bei den Neuinfektionen wurden übertrumpft von Hoffnungen auf medizinische Fortschritte und eine Erholung der Wirtschaft. Der Dow-Jones-Index gewann im Vergleich zum Donnerstag davor (am vorvergangenen Freitag wurde wegen des kommenden Nationalfeiertags 4.Juli nicht gehandelt) 1,0 Prozent auf 26.075,30 Punkte. Beim breiter gefassten S&P-500-Index ging es um 1,8 Prozent nach oben auf 3.185,04 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index kletterte um 4,8 Prozent auf 10.836,33 Punkte, zudem gab es am vergangenen Freitag wieder ein neues Rekordhoch.