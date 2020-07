Die Deutsche Börse will weiter wachsen. Entsprechend müssen die Frankfurter investieren. Dies wird sich in den Zahlen zum zweiten Quartal bemerkbar machen. Diese dürften unter den Zielen liegen. Andererseits war das erste Quartal so stark, dass dies mehr als kompensiert wird. Insgesamt sieht es so aus, dass die Prognose der Börse nicht in Gefahr ist.Für die Analysten der Deutschen Bank bleibt es bei der Kaufempfehlung für die ...