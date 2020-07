Hier wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch einiges zu holen sein. Tesla befindet sich mit seinen Elektroautos derzeit auf der Überholspur und lässt die Konkurrenz hinter sich. Diese Branche beweist jeden Tag aufs Neue, welche Kurspotenziale in ihr stecken und wie hoch die Gewinne sind. Hier ist noch lange kein Ende in Sicht und Tesla wird noch einige Anleger sehr glücklich machen!

Der heutige Tagesgewinn beträgt derzeit genau 42,20 Euro. Damit steigt der Aktienwert erneut um 3,08 Prozent und hievt die Anteilsscheine auf satte 1412,20 Euro. Die nächste 100er-Hürde wurde also im Nu überwunden und der nächste Schritt ist für die nächsten Tage in Sichtweite. Hier sollte man als Anleger auf jeden Fall hellhörig geworden sein und Bereitschaft haben, sein Geld anzulegen!

Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.