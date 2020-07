PepsiCo-Aktie steigt, da das Unternehmen die Markterwartungen übertrifft

Vor etwa 30 Minuten hat PepsiCo (PEP.US) seine Quartalsergebnisse für das 2. Quartal veröffentlicht, wobei die Berichtssaison an der Wall Street gerade erst begonnen hat. PepsiCo gehört zu den größten Unternehmen Amerikas, weshalb die Anleger vor dem Hintergrund der anhaltenden Coronavirus-Turbulenzen besonders an der Performance des Unternehmens interessiert waren. Die Analysten erwarteten einen Gewinn von 1,25 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 15,39 Milliarden USD (Bloomberg). Die Ergebnisse fielen besser aus als erwartet, da der Kerngewinn pro Aktie im 2. Quartal 1,32 USD betrug und damit die höchste Schätzung (zwischen 1,22 und 1,29 USD) übertraf. Die Nettoeinnahmen von PepsiCo beliefen sich auf 15,95 Milliarden USD (die höchste Schätzung wurde erneut übertroffen). Der Nettogewinn fiel von 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum auf 1,65 Milliarden USD. Angesichts der derzeitigen Unsicherheiten hat das Unternehmen noch immer keinen Ausblick für das Jahr 2020 vorgelegt. Darüber hinaus sagte PepsiCo, dass es plane, 7,5 Milliarden USD durch Dividenden in Höhe von 5,5 Milliarden USD und Aktienrückkäufe in Höhe von etwa 2 Milliarden USD an die Aktionäre zurückzugeben.

PepsiCo (PEP.US) hat sich in letzter Zeit seitwärts bewegt. Trotz der raschen Erholung nach dem Ausverkauf im Februar und März gelang es der Aktie nicht, ein neues Allzeithoch auszubilden (wie es viele Technologieaktien taten). Derzeit steigt die Aktie im vorbörslichen Handel um fast 2%, was bedeutet, dass die Aktie heute mit einer bullischen Kurslücke eröffnen wird. Der 137,90-USD-Bereich (gestärkt durch das Fibonacci-Retracement von 78,6%) könnte als kurzfristiger Widerstand dienen. Sollte der Kurs dieses Niveau durchbrechen, könnte sich die Aufwärtsbewegung sogar noch beschleunigen. Quelle: xStation 5



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.