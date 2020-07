Eyemaxx Real Estate meldet ein neues Projekt: In Schönefeld bei Berlin sollen ab dem zweiten Quartal 2021 neue Büros entstehen. „Gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner sollen in 24-monatiger Bauzeit rund 28.000 Quadratmetern Bürofläche entstehen”, kündigt das Immobilien-Unternehmen an, das derzeit eine Anleihe platziert. An dem Joint Venture hierzu wird sich Eyemaxx mit 50 Prozent beteiligen, das GEsamtprojektvolumen wird ...