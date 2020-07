Goldaktien ver-3-fachung & Goldanalyse - XAUUSD, XAUEUR, Barrick Gold, Steppe Gold, Excellon Resources

Heute schauen wir uns zum einen Gold auf USD und EURO Basis an und das mittelfristige Potential, was nach wie vor in diesem Markt steckt. Darüber hinaus machen wir einen schwenk zu Barrick Gold, dem zweitgrößten Goldproduzenten der Welt und wie sich auch der Aktienpreis dieses Wertes noch entwickeln kann. Dann zeige ich euch die Wertentwicklung von Steppe Gold, die ich euch letztes Jahr im Juli vorgestellt habe und warum ich Wandeloptionsanleihen sexy finde. Zusätzlich stelle ich euch ein anderes Unternehmen aus dem Edelmetallsegment vor - Excellon Resources - die diese Woche ebenfalls eine Wandeloptionsanleihen begeben.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de