Columbia Threadneedle Aktien-Chef Davies: Growth-Aktien dürften langfristig profitieren

Zwar sei in den vergangenen Wochen eine leichte Stilrotation von Growth zu Value erkennbar gewesen. Allerdings können Anleger sich nach Meinung von Columbia Threadneedle nicht sicher sein, dass dies eine längerfristig angelegte Rotation der Stilperformance ist. Zur Begründung verweist die Fondsgesellschaft auf das Makroumfeld. „Unserer Einschätzung nach könnten die 2020er-Jahre angesichts der hohen Verschuldung an die 2010er-Jahre anknüpfen und uns niedriges Wachstum, niedrige Inflation und niedrige Zinsen bescheren – zumindest nachdem der ‚Sugar Rush‘ infolge der unmittelbaren Erholung von der schwachen Wirtschaftslage vorüber ist“, schriebt Davies. „In diesem wachstumsschwachen Umfeld ist es aus meiner Sicht durchaus möglich, dass Quality besser abschneidet als Value.“

Ähnlich sei es nach der globalen Finanzkrise 2009 und in den Folgejahren gewesen. „Im Jahr 2009 setzte an den Märkten eine Erholungsrallye ein, die sich ab März desselben Jahres über einige Quartale erstreckte. In diesem Zeitraum liefen Value-Aktien sehr gut“, schreibt Davies. „Dieses Schauspiel wiederholt sich zurzeit offensichtlich an einigen Märkten.“ Durch die beispiellosen Konjunkturprogramme und staatlichen Eingriffe werde die Schuldenlast diesmal sogar noch schwerer wiegen als nach 2009, sodass die Dynamik der Erholung früher oder später an Fahrt verlieren dürfe.

In diesem Umfeld rechnet Columbia Threadneedle damit, dass hochwertige und weniger zyklisch orientierte Unternehmen besser abschneiden werden. „Deshalb warnen wir davor, ohne Rücksicht auf die Aussichten übereilt in Value-Titel und performanceschwache Aktien umzuschichten“, gibt Davies zu bedenken. „Es wird zweifellos Phasen geben, in denen sich solche Tendenzen abzeichnen werden (wahrscheinlich eher früher als später), doch sie werden sich wahrscheinlich nicht lange halten.“