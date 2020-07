Verknüpfung von wirtschaftlichen Aktivitäten mit UNO-Nachhaltigkeitszielen

Doch wie können individuelle wirtschaftliche Aktivitäten, die von der Herstellung von Konsumgüter bis hin zum Angebot von Finanzdienstleistungen reichen, etwas Positives bewirken? Dies wurde in einem Forschungspapier untersucht, das von Jan Anton van Zanten, SDG Strategist in Robecos SI Center of Expertise, und Rob van Tulder, Professor of International Business & Society Management an der Rotterdam School of Management (Erasmus-Universität), verfasst wurde.