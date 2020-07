Einzelhandel: Corona beschleunigt Online-Revolution

Der Einzelhandel beginnt sich von den Folgen des Corona-bedingten Lockdowns zu erholen. Die am 6. Juli 2020 veröffentlichten Einzelhandelsumsätze für die Eurozone zeigen im Mai einen Anstieg um 17,8 Prozent im Monatsvergleich. Damit wurden zwei Drittel des Einbruchs zwischen Februar und Mai wieder wettgemacht. Zwischen den einzelnen Ländern herrschen dabei erhebliche Unterschiede. Während in Frankreich und Spanien die Februar-Niveaus noch nicht wieder erreicht werden konnten, lagen die Umsätze in Deutschland sogar über dieser Marke. Preisbereinigt beziffert das Statistische Bundesamt den Anstieg sogar im Jahresvergleich mit 3,8 Prozent – obwohl der Mai 2019 einen Verkaufstag mehr hatte. Es war die stärkste Steigerung seit Beginn der Zeitreihe 1994.

Quelle: Eurostat; Stand: 10. Juli 2020.