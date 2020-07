Am vergangenen Freitag hatten wir unsere Ankündigung umgesetzt und sind im Gold sowohl als auch im Silber mit Long Positionen aktiv geworden.

Silber hat sich seit unserem Einstieg ordentlich entwickeln können. Es ist dem Markt sogar gelungen, erneut ein Zwischenhoch auszubauen, was den Ausbau der Welle alt. (4) unwahrscheinlich gemacht hat. Dennoch können wir in diesem Umfeld mit einem Markt, der am Anschlag läuft, keine Risiken eingehen. Von daher ziehen wir bereits jetzt den Stopp auf den Einstand bei $19.06 nach.

Aktuelle Position:

Damit ist der Trade in trockenen Tüchern und wir harren der Dinge. Es gilt nun, den Bereich von $19.43 nachhaltig hinter sich zu lassen, damit ein Anlaufen von $20.66 gewährleistet werden kann. Auf dem Weg dorthin muss eingeplant sein, dass die Bewegung auch schon früher ihr Ende finden kann.

Im optimalen Fall zieht Silber jetzt noch weiter, baut damit einen noch stärker überkauften Zustand auf mehreren Zeitebenen aus. Dann würden wir den Stopp weiter in den Gewinn nachziehen und uns schon im nächsten Schritt mit einem Short Trade beschäftigen.

Sobald wir ein klares Signal haben von Seiten der Indikatoren, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler. Kostenlose Anmeldung unter www.hkcmanagement.de