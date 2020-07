Die Epigenomics Aktie setzt heute ihre Kursrallye der vergangenen Tage mit einem charttechnisch wichtigen Kaufsignal fort und liegt aktuell mit 12 Prozent im Plus bei 1,805 Euro. Das bisherige Tages- und neue Rallyehoch wurde heute bei 1,86 Euro notiert. Mit dem Anstieg einher geht ein charttechnisches Kaufsignal für die Biotech-Aktie an der Marke zwischen 1,585 Euro und 1,645 Euro, an der seit Ende November des vergangenen Jahres ...