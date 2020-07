Am 30. Juli stehen bei Rational die Zahlen zum zweiten Quartal an. Das Quartal dürfte aufgrund der Pandemie nicht gut verlaufen sein. Allerdings dürften sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheiten. Die jüngsten Produkteinführungen haben einiges abgefedert.Dies spricht für die neuen Produkte, in solchen Zeiten eine derartige Aufmerksamkeit zu generieren. Auch fehlten viele normale Vertriebskanäle.Die Analysten ...