Das Biotech-Unternehmen Qiagen hat am Montag neue Prognosen vorgelegt. Im dritten Quartal erwartet der deutsch-niederländische Konzern einen Umsatzanstieg zwischen 16 Prozent und 21 Prozent. Den Gewinn je Qiagen Aktie will man von 0,36 Dollar im Vorjahresquartal auf 0,52 Dollar bis 0,58 Dollar steigern. Für das Gesamtjahr 2020 stellt Qiagen einen Umsatzanstieg zwischen 15 Prozent und 18 Prozent in Aussicht, bei einem erwarteten ...