Orascom Development Holding publiziert ein Update zur wichtigsten Destination:Verkäufe in El Gouna(Ägypten) stiegen im Q2 2020 um 27.4% auf CHF 54.4 Millionen und die Hotels erhielten vom TÜV Nord eine Bestätigung für die Sicherheits- Sanitär,Hygienestand

Altdorf, 13. Juli 2020 - Orascom Development Holding informiert seine Investoren und Aktionäre im Rahmen des durch Covid-19 verursachten wirtschaftlichen Abschwungs über die Stärke seines Geschäftsmodells und der Finanzlage. Das Management von ODH beobachtet die Situation weiterhin sorgfältig und ist der Ansicht, dass das Unternehmen gut vorbereitet ist, um die gegenwärtige Volatilität des Geschäftsumfelds, die auf den Covid-19-Ausbruch und die weltweit verursachte Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität zurückzuführen ist, zu überwinden.

Immobilien in El Gouna



Die Nachfrage in El Gouna bleibt stark. Der Erträge aus verkauften und reservierten Einheiten erhöhten sich im zweiten Quartal 2020 um 27.4%. Insgesamt erreichten die Verkäufe und Reservierungen in El Gouna CHF 54.4 Millionen (Verkäufe von CHF 47.2 Millionen und Reservationen von CHF 7.2 Millionen), verglichen mit CHF 42.7 Millionen im zweiten Quartal 2019. Die Verzögerung bei der Umwandlung von bestehenden Reservationen in Verkäufe resultierte aus den sozialen Distanzierungsverfahren, die im Rahmen der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden.