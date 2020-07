Deutsche Rohstoff meldet Einzelheiten zur Wertentwicklung eines Aktien- und Anleihe-Portfolios, das man aufzbauen begonnen hat. Den im April kommunizierten Planungen zufolge sollten maximal 22,3 Millionen Euro bzw. Zum damaligen Zeitpunkt 25 Millionen Dollar in ein Portfolio von Öl- und Gasaktien und -anleihen sowie zu einem kleineren Teil in Goldaktien zu investiert werden. Man wolle so unter anderem historisch niedrige ...