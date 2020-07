DAX: Die zweite Welle ist da? (CMC Espresso 14.7.20)

Gab es bislang nur regionale Lockdowns ist Kalifornien jetzt das erste Beispiel eines Bundesstaats, der den Lockdown wieder zurück in die Aufmerksamkeit der Anleger bringt. Während in Florida inmitten einer grassierenden neuen Infektionswelle Disney versucht, seine Vergnügungsparks wiederzueröffnen schließt Disney in Hongkong seinen Freizeitpark wieder.

Umso länger dieser Stop-and-Go-Betrieb anhält desto ungeduldiger könnten Anleger an der Börse werden, die aufgrund gestiegener Kurse jetzt eigentlich nur noch gute Nachrichten tolerieren können. Auch wenn eine Totalsperrung ausbleibt, ist eine grüne Welle nicht zu sehen. Immer mehr Anleger nehmen seit einigen Tagen Umleitungen - etwa über Gold oder Silber, die sich stark entwickeln. An der relativen Stärke von Gold und Silber sehen wir ein Verhalten, das ein gewisses Zweifeln an der Nachhaltigkeit der vor allem durch amerikanische Techaktien getriebenen Rally bei Aktien ausdrückt.

